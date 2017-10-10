Сертифицирован универсальный огнестойкий герметизирующий узел для заделки деформационных швов

Пополнение в каталоге технических решений Promat! Мы получили сертификат на универсальный огнестойкий герметизирующий узел для заделки деформационных швов.

Изделия Promat как нельзя лучше подходят для герметизации стыков строительных конструкций, а также для заделки проходок инженерных систем зданий и сооружений.

Отдельную группу представляют собой деформационные швы, устраиваемые в зданиях с целью уменьшения нагрузок на элементы конструкций в местах прогнозируемых деформаций, возникающих при колебаниях температуры, сейсмических воздействиях, неравномерных осадках грунта и способных вызвать опасные разрушения.

Специалисты Promat провели испытания и получили сертификат соответствия на универсальный огнестойкий герметизирующий узел для заделки деформационных швов (вертикальных и горизонтальных) между конструктивными элементами здания, подверженными деформации до 25 %, обеспечивающий 3-ю группу огнезащитной эффективности (180 минут).

Теперь наш технический каталог пополнился решением по противопожарной защите, специально разработанным для применения в деформационных швах.

При его применении швы полностью выполняют все свои конструктивные функции и при этом обладают заданными противопожарными характеристиками.

Подробную информацию о противопожарной защите деформационных швов можно получить у наших специалистов по тел.: +7(495) 246-01-01