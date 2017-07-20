Силикатные плиты PROMATECT – материал для конструктивной огнезащиты

ПРОМАТ предлагает универсальные, проверенные временем, решения для конструктивной огнезащиты несущих конструкций – силикатные плиты PROMATECT®.

Ключевым моментом при обеспечении геометрической устойчивости зданий в условиях пожара является огнезащита несущих конструкций.

Из современных способов защиты сооружений от воздействия огня и высокой температуры, конструктивная огнезащита считается наиболее эффективной. Она представляет собой способ огнезащиты строительных конструкций, основанный на создании на обогреваемой поверхности конструкции теплоизоляционного слоя средства огнезащиты.

К конструктивной огнезащите относятся толстослойные напыляемые составы, огнезащитные обмазки, штукатурки, облицовка плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, с воздушными прослойками, а также комбинации данных материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями.

Облицовка плитами обладает рядом существенных преимуществ в условиях нашей страны, одним из которых является возможность монтажа в течение всего года. Кроме того, к плюсам этого способа огнезащиты можно отнести простоту и скорость монтажа. Использование плит помогает увеличить стойкость конструкций к огню до четырех часов, обеспечивая для них необходимый уровень огнезащитной эффективности в условиях пожара и сводя к минимуму риски возможных потерь, вызванных возгораниями.

Основные преимущества огнезащитных плит:

-​ высокая огнезащитная эффективность;

-​ малые толщины покрытий и небольшие нагрузки на конструкцию;

-​ возможность круглогодичного монтажа;

-​ простота нанесения;

-​ высокие декоративные качества.

СИЛИКАТНЫЕ ПЛИТЫ PROMATECT® – УНИКАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ КОНСТРУКТИВНОЙ ОГНЕЗАЩИТЫ

В настоящее время на территории Российской Федерации сертифицированы и используются три типа плит PROMATECT®:

PROMATECT®-H;

PROMATECT®-L500;

PROMATECT®-250.

Их решающие преимущества – это превосходные огнезащитные характеристики при незначительной толщине и высокой механической прочности.

Плиты производства Promat обладают рядом уникальных преимуществ:

— при огневом воздействии не деформируются и не разрушаются;

— обрабатываются обычным столярным инструментом;

— плиты крепятся между собой напрямую, без подконструкции, т. е. являются самонесущими;

— крепеж плит между собой осуществляется обычными шурупами и саморезами, используемыми для крепежа деревянных конструкций, скобами, с использованием скобозабивного инструмента, можно даже использовать гвозди;

— учитывая, что плиты PROMATECT являются негорючими, во время огневого и теплового воздействия на плиты не происходит выделения токсичных и вредных веществ;

— высокими декоративными качествами.

При огневом воздействии на плиты, с ними и крепежом ничего не происходит, т. к. эффект их работы основан на том, что при возникновении пожара плита начинает плавно отдавать химически связанную влагу, тем самым охлаждая сама себя.

Плиты PROMATECT®, используемые в России, прошли испытания на сохранение ими своих огнезащитных свойств в самых жёстких условиях эксплуатации. Например, при воздействии ионизирующего излучения, при обработке плит составами для дезактивации, при работе в условиях высоких концентраций химически активных веществ.

По результатам всех испытаний получены соответствующие положительные заключения.

Кроме того, были проведены испытания конструкций, выполненных из плит (кабельных коробов и каналов дымоудаления, вентиляционных коробов) в условиях сейсмического воздействия.

Плита PROMATECT®-H – наиболее прочная из плит Promat, представленных на российском рынке.

Изготовлена на основе силиката кальция и цемента, в качестве вяжущего. Для армирования плиты использованы волокна целлюлозы. Испытана на 3-ю группу огнезащитной эффективности. Плита самонесущая, влагостойкая, морозоустойчивая. Плотность PROMATECT®-H составляет – 870 кг/м3.

Плита PROMATECT®-L500 – изготовлена на основе силиката кальция и цемента, в качестве вяжущего. Для армирования плиты использовано стекловолокно. Испытана на 1-ую группу огнезащитной эффективности. Плита легкая, самонесущая, влагостойкая. Плотность PROMATECT®-L500 составляет – 500 кг/м3.

Обладает низким коэффициентом линейного расширения, т. е. при огневом воздействии практически не деформируется.

Плита PROMATECT®-250 – изготовлена на основе силиката кальция и вяжущего, содержащего гипс. Представляет собой обработанные в автоклаве сферы из силиката кальция и гипса (по технологии PROMAXON®) со специальными добавками. Испытана на 1-ую группу огнезащитной эффективности. Плита проста в обработке, самонесущая, негорючая. Плотность PROMATECT®-250 составляет – 750 кг/м3. Но она не является влагостойкой, поэтому может применяться только внутри помещения.

Огнезащитные плиты PROMATECT® можно обрабатывать обычным ручным и электрическим столярным инструментом.

Они крепятся между собой или к другим элементам строительных конструкций стандартными механическими крепежными изделиями – стальными проволочными скобами или шурупами. Применение никаких дополнительных мастик или клеев не требуется.

Наружная отделка плит может быть любой из тех, которые используются для цементосодержащих, либо гипсовых (в случае использования PROMATECT®-250), оснований. Это и шпатлевание, и покраска, и оклейка обоями, и облицовка плиткой и т. д.

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