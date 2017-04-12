Новый состав огнезащитный атмосферостойкий НЕОФЛЭЙМ 517 РА

В ближайшее время по окончании стадии сертификации компания «НПП ТЕПЛОХИМ» представит на рынок огнезащиты состав огнезащитный нового поколения, сочетающий в себе кроме функциональных свойств, высокие эксплуатационные, технологические и декоративные свойства.

Состав образует огнезащитное покрытие вспенивающегося типа для тонкослойной огнезащиты стальных конструкций до R 120 в условиях целлюлозного пожара.

Покрытие на основе НЕОФЛЭЙМ® 517 РА (NEOFLAME® 517 RА) может эксплуатироваться в условиях открытой атмосферы умеренного климата (У1) и в помещениях со 100 % влажностью без защитного покрытия в течение 10 лет.

Товарная форма состава: однокомпонентный состав, не требует специальной подготовки к нанесению, великолепно наносится аппаратами высокого давления типа Wagner, Graco.

Состав может наноситься при температуре окружающего воздуха до минус 10 °С.

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