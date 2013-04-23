В Европе появится новый тип галогенированных антипиренов

Директивы, ограничивающие содержание вредных веществ (RoHS), и правила по утилизации электрического оборудования (WEEE) обязывают использовать галогенированные антипирены для защиты устройств, питаемых через сеть. В связи с этим Европейской комиссией был запущен проект NANOFRABS, в рамках которого планируется создать новый тип галогенированных антипиренов для соединений на основе акрилонитрил-бутадиен-стирола, обладающих хорошей стойкостью к воздействию огня и широко применяющихся для защиты электроприборов.

Как сообщается, более эффективные антипирены будут получены при помощи включения нанонаполнителей, повышающих как огнестойкость материалов, так и их механическую устойчивость к повреждениям. По словам разработчиков, в случае пожара такие компоненты будут способствовать образованию термически и механически усиленного вспучивающегося слоя на поверхности конструкций.

Для достижения нужных результатов нанонаполнители будут совмещены с антипиренами на основе фосфора путем диспергирования тонких пластинок и антипиренов в расплавленном полимере.