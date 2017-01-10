«ТехноНИКОЛЬ»: Инвестиционный климат в России лучше, чем в Италии

Такое заявление на пресс-конференции руководителей «Деловой России» сделал Сергей Колесников, член президиума генерального совета организации, президент корпорации «ТехноНИКОЛЬ». К такому заключению спикер пришел основываясь на опыте компании.

Несмотря на то, что «в России вести бизнес комфортнее, чем в Италии», как отметил С. Колесников, сохраняется ряд трудностей для развития предприятий. Негативно скажутся на ведении бизнеса новые тарифы наподобие «Платона», предлагаемые изменения в КоАП, отметил эксперт. Высокие процентные ставки по кредитам на первых порах не дают возможность предприятиям работать на прибыль.

«Средняя доходность на капитал в производственном секторе составляет около десяти процентов в год. Кредит, если повезет, можно взять в российских банках по ставке 12 % годовых, − цитирует С. Колесникова пресс-служба корпорации. − Таким образом, бизнесмен не только не сможет получать прибыль, но в итоге будет вынужден работать в убыток».