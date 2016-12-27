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Ассоциация «Антиконтрафакт»: «За последний год объемы контрафактной продукции увеличились в разы»

Анастасия Крутикова 27.12.2016 В России, Новости

Такое заявление в беседе с «Огнепорталом» сделала Светлана Квасова, генеральный директор Ассоциации «Антиконтрафакт». По его словам, барьерами для выхода на рынок контрафактной продукции могут стать ужесточение наказания или увеличения размера штрафов.

«Обновление законодательной базы по борьбе с контрафактом – длительный процесс. Изменениям в этой области противостоят крупные структуры, для которых контрафакт – бизнес больших денег. Только в случае, когда экономически невыгодно будет выпускать и распространять контрафакт и фальсификат, эта продукция уйдет с рынка», – сказала С. Квасова.

Похожее мнение высказывал Асламбек Аслаханов, президент Ассоциации «Антиконтрафакт», подводя итоги Международной конференции «Антиконтрафакт» в Центральном Доме журналиста. Он отметил, что к вопросу ужесточения наказания надо подходить аккуратно.

«Во многих странах мира бьют «рублем», думаю, что это хороший подход, необязательно все сразу упирать в сферу уголовного преследования», – цитирует спикера «Российская газета».

Защитить потребителя от некачественной продукции, как считают в Минпромторге, может дополнительная маркировка. С нового года ее будут наносить на авиадетали.

В этом году форум принимала Армения. В 2017 году Международный форум «Антиконтрафакт» будет проходить в Кыргызской Республике (г. Бишкек).

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