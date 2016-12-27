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В России сегодня отмечают день спасателя

Анастасия Крутикова 27.12.2016 В России, Новости

27 декабря профессиональный праздник отмечают спасатели МЧС России. Дата считается днем рождения ведомства − в этот день 1990 году был образован Российский корпус спасателей. Спустя пять лет с указом президента «Об установлении Дня спасателя Российской Федерации» праздник приобрел официальный статус .

Уходящий год завершается с высокими показателями, подводя итоги года подчеркнул глава ведомства Владимир Пучков. По его словам, 2016 год был годом качественных изменений и дальнейшего повышения единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

В 2016 году году сотрудникам ведомства удалось спасти более 213 тысяч человек и устранить более 280 ЧС федерального уровня.

За несколько дней до праздника Владимир Путин подписал Указ «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года». Как сообщил Владимир Пучков в интервью ТАСС, реализация программы позволит ведомству нарастить возможности федеральной и региональных противопожарных служб, повысить уровень пожбезопасности.

С 25 декабря и до конца новогодних праздников МЧС переходит на усиленный режим работы.

«Подчеркну, значимость задач, которые решает МЧС, требует от вас дальнейшего совершенствования системы предупреждения аварий и природных бедствий, а от каждого сотрудника − исключительной компетентности и верности служебному долгу. Со своей стороны отмечу, что мы и впредь будем уделять приоритетное внимание вопросам оснащённости МЧС современным оборудованием и передовой техникой, подготовке квалифицированных специалистов. И конечно, важно развивать широкую просветительскую деятельность, продвигать добровольческие, волонтёрские инициативы»,  − отметил в поздравлении Владимир Путин.

«В этом году МЧС России продолжало активно развивать международное сотрудничество, закрепляя положительный имидж Российской Федерации — государства, реализующего гуманитарную миссию. Поисково-спасательные и другие гуманитарные операции в Италии, Португалии, Сербии и других странах, проводимые МЧС России, позволили не допустить гуманитарной катастрофы в зонах бедствия. Сегодня аэромобильный госпиталь отряда «Центроспас», врачи и спасатели МЧС России оказывают помощь населению Сирийской Арабской Республики, пострадавшему в результате военного конфликта», − подчеркнул в поздравительном сообщении глава чрезвычайного ведомства Владимир Пучков.

Итоги работы ведомства в 2016 году:

  • 120 тысяч техногенных пожаров ликвидировано;
  • число техногенных пожаров сократилось на на 6 %;
  • 36,8 тысяч взрывоопасных предметов обезврежено;
  • 280 крупны ЧС ликивдировано;
  • 2 млн россиян оказали помощь сотрудники МЧС;
  • на 4 % сократилось число происшествий на воде;
  • 107 тысяч спасательных работ проведено при ДТП;
  • ликвидированы 20 аварий на подземных объектах;
  • 6, 198 млрд рублей выделено на денежные выплаты ко Дню спасателя.

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