Маркетинговое исследование «Российский рынок огнезащитных материалов 2016» Огнезащитные материалы ВУП,
НЕОФЛЭЙМ®, СПЛЕНД®

В 2017 году разработают требования пожбезопасности к высоткам

Анастасия Крутикова 21.12.2016 В России, Новости

Свод правил «Здания и комплексы высотные. Требования пожарной безопасности» будет разработан в следующем году, сообщает Минстрой. Обязанности по созданию документа на себя возьмет «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве».

В организации нацелены на снижение числа СТУ, принимаемых при строительстве нестандартных объектов. Для этого уже разработаны и пересмотрены с 2015 года 15 документов. Среди них правила проектирования многофункциональных и высотных зданий и комплексов.

В 2017 году будут подготовлены СП «Предотвращение прогрессирующего обрушения конструкций зданий и сооружений. Правила проектирования», «Здания и сооружения, подверженные динамическим воздействиям. Правила проектирования», «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила проектирования», «Транспортно-пересадочные узлы. Правила проектирования».

Всего за 2016 год в области строительства разработано 104 свода правил.

Смотрите также

«ХимПарк Тагил»: Производства теплоизоляции обладают хорошим потенциалом

Хорошим потенциалом для размещения на территории «ХимПарка Тагил» обладают производства, ориентированные на строительный сегмент, а …

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Использование материалов   |   Размещение рекламы   |   Контактная информация
© 2013—2016 ИД «МедиаПро». ЛКМ Портал   |   3smarket - Рынок сухих строительных смесей

Ваше имя

Ваш e-mail

Контактный телефон