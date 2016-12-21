В 2017 году разработают требования пожбезопасности к высоткам

Свод правил «Здания и комплексы высотные. Требования пожарной безопасности» будет разработан в следующем году, сообщает Минстрой. Обязанности по созданию документа на себя возьмет «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве».

В организации нацелены на снижение числа СТУ, принимаемых при строительстве нестандартных объектов. Для этого уже разработаны и пересмотрены с 2015 года 15 документов. Среди них правила проектирования многофункциональных и высотных зданий и комплексов.

В 2017 году будут подготовлены СП «Предотвращение прогрессирующего обрушения конструкций зданий и сооружений. Правила проектирования», «Здания и сооружения, подверженные динамическим воздействиям. Правила проектирования», «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила проектирования», «Транспортно-пересадочные узлы. Правила проектирования».

Всего за 2016 год в области строительства разработано 104 свода правил.