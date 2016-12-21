В Казани горел пороховой завод

В результате пожара на Казанском пороховом заводе погиб один человек. Один пострадавший в тяжелом состоянии. Пожар ликвидирован.

По информации местных СМИ, на заводе раздался взрыв. Эти данные подтверждает источник издания Life, по словам которого взрыв произошел в одном из цехов. Здание частично обрушилось. На месте работают следователи и криминалисты. Следственный комитет по Республике Татарстан решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Для предприятия это второй пожар за последние полгода. В июне на заводе воспламенились пары растворителя. По данным РИА Новости, причиной этого ЧП стало статическое напряжение от синтетической одежды работников, которую, по правилам предприятия, они не должны носить. Ожоги первой и второй степени получили трое рабочих завода.