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В Казани горел пороховой завод

Анастасия Крутикова 21.12.2016 В России, Новости

В результате пожара на Казанском пороховом заводе погиб один человек. Один пострадавший в тяжелом состоянии. Пожар ликвидирован.

По информации местных СМИ, на заводе раздался взрыв. Эти данные подтверждает источник издания Life, по словам которого взрыв произошел в одном из цехов. Здание частично обрушилось. На месте работают следователи и криминалисты. Следственный комитет по Республике Татарстан решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Для предприятия это второй пожар за последние полгода. В июне на заводе воспламенились пары растворителя. По данным РИА Новости, причиной этого ЧП стало статическое напряжение от синтетической одежды работников, которую, по правилам предприятия, они не должны носить. Ожоги первой и второй степени получили трое рабочих завода.

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