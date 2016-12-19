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В закон о пожбезопасности введут понятие «заведомо ложное заключение эксперта»

Анастасия Крутикова 19.12.2016 В России, Новости

Закон о пожбезопасности пополнят новыми терминами. В частности, вводятся понятия «аудит пожарной безопасности», «эксперт по независимой оценке пожарного риска» и «заведомо ложное заключение эксперта».

Будет введена административная ответственность за фальсификацию результатов оценки пожарного риска и нарушения порядка оценки экспертными организациями. Об этом пишет со ссылкой на замглаву МЧС Владимира Артамонова «Парламентская газета».

Кроме того, как отметил эксперт, сейчас нет норм, регулирующих проведение федерального госпожнадзора объектов метрополитена, железнодорожных и автодорожных тоннелей. Для этого будут введены изменения, разграничивающие работу МЧС и Ростехнадзора. Таким образом контролировать эти объекты сможет чрезвычайное ведомство.

Соответствующий законопроект уже одобрен депутатами в первом чтении.

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