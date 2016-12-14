Маркетинговое исследование «Российский рынок огнезащитных материалов 2016» Огнезащитные материалы ВУП,
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В 2015 году рынок изоцианатов показал максимальное падение

Анастасия Крутикова 14.12.2016 В России, Новости

Отечественный рынок изоцианатов (МДИ) показывает стабильное падение на протяжении последних трех лет. По мнениям аналитиков агентство DISCOVERY Research Group, в 2015 году объем рынка МДИ в натуральном выражении остановился на отметке в 43 тонны. По сравнению с 2014 годом, падение составило 24,3 %.

Ведущими импортерами признаны Нидерланды (58 %), Венгрия (16 %) и Китай (15 %). Лидерами по объемам поставок считаются Huntsman, Dow Izolan и Borsodchem.

Хотя исследователи подчеркивают, что в России нет современных технологии выпуска МДИ, отечественные компании заявляют о возможности появления таких производств. Сейчас разработкой проекта ежегодной мощностью 80 тыс. тонн изоцианатов занимается «Гипорив». По данным «Рупека», будут усовершенствованы советские разработки, внедренные на дзержинском «Корунде» и днепродзержинском «Азоте». Ранее волгоградский «Химпром» заявлял о возможности реализации подобного проекта.

«Гипорив» − комплексный разработчик проектных решений, осуществляющий проектирование и строительство предприятий различных отраслей промышленности, включая технологически сложные объекты и инфраструктуру.

Изоцианат используется при создании огнезащитных составов, полиуретана, лакокрасочных материалов, клеевых составов, герметиков, изоляторов и имплантатов.

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