Дочерняя компания «Ассоциации Крилак» проиграла аукцион на поставку «Джокер М»

«Дочка» производителя огнезащитного состава «Джокер М» проиграла аукцион Главного военно-строительного управление №14 (ФГУП «ГВСУ №14») на поставку 27,7 тонн ЛКМ для объектов Министерства обороны в Архангельской области.

Как следует из протокола заседания закупочной комиссии, заявки на участие в тендере подали две организации: «Приборостроительный завод “ТЕНЗОР”» и дочерняя компания «Ассоциации Крилак» – «Крилак Спецстрой». Она, по данным федеральной налоговой службы, специализируется на строительстве и производстве ЛКМ.

Завод «ТЕНЗОР» предложил поставить огнезащитные составы за 14,9 млн рублей, что на 110,6 тыс. меньше максимальной цены. Заявка «Крилака» оказалась еще ниже – 13 млн рублей или на 2,1 млн стоимости всей партии. Таким образом, один килограмм покрытия «Джокер М» обошелся был заказчику в 469 рублей. Однако комиссия отклонила оба предложения.

Специалисты «ГВСУ №14» отметили, что заявка «ТЕНЗОРа» не соответствует требованиям по срокам поставки, «Крилака» – по условиям оплаты. В итоге члены комиссии отклонили обе заявки и признала аукцион несостоявшимся.

Как писал «Огнепортал», 28 мая военно-строительное управление разместило заказ на поставку 27,7 тонн огнезащитного материала «Джокер М»: 6 тонн покрытия с пределом огнестойкости в 60 минут, 16,7 тонн на 90 минут и 5 тонн на 15 минут. На данную продукцию производитель имеет три действующих сертификата, выданных с 2014 по 2016 год.

Фото: raesa.ru