Россия наращивает импорт китайского меламина

Россия в январе – апреле 2018 года ввезла 8,49 тыс. тонн меламина на сумму 11,1 млн долларов США. Как сообщает сервис Ru – Stat, большая доля поставок сырья приходится на Китай.

Относительно прошлого года объемы импорта увеличились в два раза. Для сравнения: в январе – апреле для производства огнестойких материалов было поставлено 5,2 тыс. тонн меламина на общую сумму 6,5 млн долларов США.

Сырье в Россию в основном поставляют две страны: Китай и Германия – на них приходится 98 % всего импорта. При этом доля Китая в общем объеме к маю 2018 года достигла 82,5 %, Германии – 16 %. Поднебесная за первые четыре месяца поставила в Россию 7 тыс. тонн меламина на сумму 8,76 млн долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт вырос в три раза – с 2,2 тыс. тонн по объему и 2,5 млн долларов США в денежном выражении.

Германия наоборот снижает поставки меламина в Россию. Так, в январе – апреле 2017 года эта страна ввезла 2,8 тыс. тонн продукции на 3,7 млн долларов США, а спустя год – 1,36 тыс. тонн на сумму 2,27 млн долларов США -51,4 % по объему и -38,6 % по сумме).

Стоит отметить, что Китай, по данным на 2015 год, лидирует по выработке меламина. За два года, с 2013 по 2015, в этой стране было запущено 12 площадок общей мощностью 360 тыс. тонн.

Российские компании пытаются создать собственные производства меламина. В конце 2017 года в Губахе (Пермский край) «Метафракс» дал толчок проекту по строительству комплекса «Аммиак–карбамид–меламин». Планируется, что к 2021 году откроется химпроизводство с ежегодной мощностью 562 тыс. тонн карбамида, 40 тыс. тонн меламина и 298 тыс. тонн аммиака.

Фото: ru.nspharmainter.com