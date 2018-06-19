«ТехноНИКОЛЬ» инвестирует 600 млн рублей в развитие Izovol

Корпорация «ТехноНИКОЛЬ» инвестирует в развитие предприятия «Завод нестандартного оборудования и металлоизделий» («ЗНОиМ», бренд Izovol) 600 млн рублей. Как сообщает правительство Белгородской области, об этом заявил президент компании Сергей Колесников на встрече с губернатором Евгений Савченко. Мероприятие состоялось в конце минувшей недели.

Специалисты компании разработали программу по развитию завода, на реализацию которой уйдет не менее полутора лет. Он включает в себя техническое переоснащение предприятия, увеличение мощностей, расширение продуктовой линейки, внедрение принципа бережливого производства и новую социальную политику.

«Большая часть вложений будет направлена на модернизацию оборудования. Компания намерена закупить у европейских поставщиков комплектующие, необходимые для дооснащения существующих линий, а также установить дополнительное оборудование», – отмечается в сообщении облправительства.

Годовая мощность завода после модернизации вырастет до 1,5 млн кубометров. Это позволит экспортировать до 20 % всей продукции и обеспечивать огнестойкой минватой все регионы Центрального федерального округа. Также корпорация планирует внедрить новую социальную политику на предприятии. В нее входит добровольное медстрахование, оплата питания, частичная компенсация процентов по ипотечным и автомобильным кредита, страхование жизни, проезд к месту работы и обратно.

Напомним, в конце 2017 года ФАС одобрила сделку по покупке 100 % акций «ЗНОиМ». В марте белгородское предприятие вошло в состав компании. Сейчас корпорация вводит завод в свою структуру.

Фото: belregion.ru