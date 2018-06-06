Госдума обсудит меры по повышению пожаробезопасности

Депутаты Госдумы, члены комитета по безопасности и противодействию коррупции, сегодня обсудят меры по повышению пожарной безопасности после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Ожидается, что в мероприятии примут участие сенаторы, руководство МЧС России, главы регионов, эксперты и специалисты федеральных ведомств, сообщает ТАСС.

Заседание состоится на базе Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность – 2018» в Ногинске. Это мероприятие проходит с 6 по 8 июня в Подмосковье.

По словам главы комитета Василия Пискарева, планируется обсудить такие меры, как: возврат инспекторов госпожнадзора к работе в комиссии на этапах проектирования, строительства и приемки в эксплуатацию объектов с массовым пребыванием людей, «регламентировать число, основания и периодичность проверок пожарного состояния на таких объектах», проверять соблюдение требований пожарной безопасности самих зданий и сооружений, а не юрлиц.

Таким образом, имеются ввиду инициативы, совпадающие с норами законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон “О пожарной безопасности” и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам пожарной безопасности», разработанного МЧС России. Ранее, в интервью «Огнепорталу» недостатки в этом документе нашел эксперт руководитель секции Средства огнезащиты Ассоциации «Союз-01» Евгений Кузнецов. Он отметил, что в законе не прописаны моменты, касающиеся качества применяемых материалов и недопущения фальсификата.

Василий Пискарев добавил, что инциативы в сфере повышения пожарной безопасности в местах массовых скоплений людей могут стать основой для законопроектов, а они, в свою очередь, должны быть внесены в Госдуму до 30 июля (конец весенней сессии).

К слову, МЧС уже предприняло первые шаги для предотвращения трагедий. Во вторник, 5 июня, как сообщает ТАСС, первый замглавы ведомства Александр Чуприян заявил о предстоящей отмене приказа, запрещающего проверки среднего бизнеса.

Однако, как показала практика, а именно крупный пожар в казанском ТЦ «Порт», проверки и выявление нарушений, мало эффективны в реальной ситуации. Во время возгорания, по данным REN TV, не сработала пожарная сигнализация из-за отключения электричества.

К счастью, жертв удалось избежать, поскольку в ТЦ во время пожара находилось не более 20 человек, и все они эвакуировались. Площадь возгорания составила около 3 тыс. кв. метров. Ранее, прокуратура нашла нарушения в торговом центре и оштрафовала его владельцев. Они затем отчитались о выполнении предписаний.

Фото: komitet2-16.km.duma.gov.ru