В Казани сгорел ТЦ, в котором прокуратура нашла нарушения пожаробезопасности

Спасатели более 6 часов тушили пожар в торговом центре «Порт» Казани. Площадь возгорания превысила 2 тыс. кв. метров. Ранее прокуратура во время проверки в этом ТЦ нашла нарушения пожарной безопасности.

Как сообщает ГУ МЧС по Татарстану, сигнал о возгорании поступил на пульт спасателей в 08:22 по московскому времени. На тот момент площадь пожара 30 кв. метров, а затем увеличилась в два раза. Источник пламени находился на первом этаже. Огнеборцы вывели из здания 20 человек. Никто не пострадал. По словам сотрудников ТЦ, в здании сработала пожарная сигнализация и системы оповещения, эвакуационные выходы были открыты, а посетителей на тот момент было немного.

Поначалу МЧС задействовало 80 человек и 20 единиц техники, но из-за распространения огня увеличило группировку до 135 специалистов и 36 машин.

Однако, несмотря на усилия огнеборцев, к полудню площадь пожара увеличилась до 200 кв. метров. Как сообщало информагентство РИА Новости со ссылкой главу пресс-службы регионального МЧС Андрея Родыгина, пожарные пока не могут добраться до очага пламени ТЦ «Порт» из-за высокой температуры горения. Собственно как такового огня нет, в блоке Б первого этажа тлеют конструкции центра, поэтому существует угроза обрушения здания.

Огнеборцы, как сообщает ТАСС, к 14:03 локализовали открытое горение. Площадь пожара составила 2,8 тыс. кв. метров. По факту возгорания силовики возбудили уголовное дело по ст. 168 УК РФ («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»).

Примечательно, два месяца назад, с 29 по 30 марта, надзорное ведомство проверяло соблюдение пожаробезопасности в торговом центре и нашла нарушения.

«Выявлены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности: помещения разных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами», – цитирует прокуратуру РИА Новости.

В торговом центре работали сотрудники, которые не прошли обучение мерам пожаробезопасности, задвижки на вводных трубопроводах к пожарным насосам были закрыты и опломбированы, детская игровая зона находилась на втором этаже в 20 метрах от эвакуационного выхода. Сами пути эвакуации были заблокированы.

Прокуратура возбудила в отношении собственников зданий, гендиректора компании «Кондитерская фабрика “Заря”», директора «РАН Капитал» и «ЦТ “Вазифа”» административные дела и оштрафала на 6 тыс. рублей. Ведомство внесло представления об устранении нарушений, которые, как следует из поступивших ответов, были устранены.



Фото: mchs.tatarstan.ru