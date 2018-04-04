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Очаг возгорания в ТЦ «Персей для детей» был на верхнем этаже

Анастасия Крутикова 04.04.2018 В России, Новости

Как и в горевшем накануне ТЦ «Зимняя вишня», очаг пожара в столичном торговом центре «Персей для детей» (на Малой Семеновсокой) находился на верхнем этаже здания, где располагались складские помещения ткацкой фабрики.

По информации Следственного комитета, детский торговый центр размещался на четырех этажах здания. Пятый и шестой этажи занимали склады ткацкой фабрики, где и произошло возгорание, сообщается в Telegram-канале СК.

На ликвидацию возгорания площадью 80 квадратных метров потребовалось чуть больше часа. По данным столичного МЧС, из здания были эвакуированы 20 человек, 600 человек выведены в безопасную зону. Один сотрудник торгового центра погиб, пострадали 6 сотрудников московского пожарно-спасательного гарнизона.

Уже возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Халатность».

Фото: newsvl.ru

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