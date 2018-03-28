Фигурант дела о пожаре в ТЦ: система оповещения была исправна

Генеральный директор компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко на заседании кемеровского Заводского районного суда 25 марта опроверг заявление главы СКР Александра Бастрыкина о том, что сигнализация не работала с 19 марта, сообщает РИА-Новости.

По словам фигуранта дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», его компания в плановом порядке проверяла работу аппаратуры 20 марта, и специалисты не выявили в ней ошибки, что подтверждается документами.

«На 25 марта 2018 года на 15:55 система находилась в технически исправном состоянии. Насколько мне известно, система была отключена физически представителем охраны», – заявил Игорь Полозиненко.

Он добавил, что система активности сигнализации торгового центра локальная, а значит, ее отключили внутри самого ТЦ, причем за 15 минут до пожара. Кроме того, система должна была перейти в режим автономной работы и функционировать еще сутки после полного обесточивания.

Комментарий у представителей «Системного интегратора» получить так и не удалось. Связь с компанией оказалась не доступна ни по одному номеру телефона, указанному на сайте организации.

Напомним, Александр Бастрыкин на совещании в Кемерово сообщил главе государства Владимиру Путину, что с 19 марта в «Зимней вишне» не работала система пожарной сигнализации, и никто не устранял проблему.

По факту ЧП силовики задержали пять человек: самого Игоря Полозиненко, его сотрудника Александра Никитина, управляющую ТЦ Надежду Судденок, технического директора собственника здания «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгия Соболева, охранника Сергея Антюшина, отключившего систему оповещения.

Следователи предъявили им всем обвинение по уголовному делу о гибели людей на пожаре.