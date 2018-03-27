СКР: система пожаробезопасности в «Зимней вишне» была брошена на произвол судьбы

Система пожарной безопасности в торговом центре «Зимняя вишня» фактически была брошена на произвол судьбы. Об этом заявил глава следственного комитета России Александр Бастрыкин на совещании в Кемерово.

Докладывая президенту РФ Владимиру Путину о ходе следствия, руководитель ведомства привел данные об объекте и его владельцах. Бастрыкин отметил, что здание в 2013 году с «нарушением установленного порядка» было преобразовано в торговый центр. Не менее 78 % капитала принадлежат Денису Штенгелову – собственнику «КДВ-Групп» (живет в Австралии, по данным Forbs, его состояние оценивается в 600 млн долларов США, прим. ред.), 17 % – Игорю Семенову (соучредитель «КДВ» – фирмы-создателя «КДВ-Групп», прим. ред.). Силовики задержали пять человек, в том числе и гендиректора компании «Системный интегратор», которая занималась пожарной сигнализацией в «Зимней вишне». Речь идет о Игоре Полозиненко. По словам Александра Бастрыкина, эта фирма допустила неисправность оборудования.

«С 19 числа (марта, прим. ред.) у них сигнализация уже не работала, тем не менее мер по исправлению этого недостатка не принималось. Технически не работала. Отключилась, и никто не занимался, не выяснял, почему она не работает с 19 числа. Она просто не работала, и никто этим не занимался. Да, и ничего не делали. Сигнализация не работала, но есть тревожная кнопка, она работала. Он (охранник) ее по непонятным причинам не включил. То есть система безопасности в целом, хотя платились деньги и были специализированные организации и так далее, фактически была брошена на произвол судьбы и не функционировала», – сказал Бастрыкин.

Глава ведомства добавил, что многие двери в здании были заблокированы, что, по всей видимости, и привело к большому числу жертв.

Задержанный охранник Сергей , в свою очередь, как сообщает Telegram-канал Mash, свалил всю вину на руководство ТЦ. Сотрудник ЧОП отметил, что сигнализация срабатывала сама, и им, сотрудникам, приходилось вызывать системщика, чтобы отключить. Часть гидрантов в здании не работала, а эвакуационные выходы были завалены.

По данным ТАСС, торговый центр «Зимняя вишня» был введен в эксплуатацию без одобрения спасателей. Еще в 2013 году МЧС России не согласовало специальные технические условия для ТЦ.

«Они не в полной мере учитывали требования противопожарной защищенности объекта», – цитирует агентство главного государственного инспектора по пожарному надзору МЧС России Рината Еникеева.

Тем не менее, несмотря на отсутствие согласования, торговый центр работал и не один год пока не произошла трагедия. Сейчас спасатели разбирают завалы здания. Как сообщает кемеровское управление МЧС, в аварийно-спасательных работах задействованы почти 300 человек и свыше 40 единиц техники. Из-за высокой температуры пламени здание деформировано, несущие конструкции стен повреждены, поэтому сохраняется опасность для пожарных.

Как писал «Огнепортал», трагедия в Кемерово произошла днем 25 марта. Жертвами пожара в ТЦ «Зимняя вишня» стали 64 человека.