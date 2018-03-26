Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Задержаны три человека

По факту пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре задержаны три человека, среди них директор ТЦ – Надежда Судденок, передает ТАСС. Уже возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Прокуратура начала проверку. Среди причин пожара называется поджог поролона в батутной комнате.

По словам Александра Еремеева, генерал-майора, заместителя начальника Сибирского регионального центра МЧС России (по государственной противопожарной службе), возникло много вопросов к организации безопасной работы торгового центра. Как сообщат издание «Известия», при пожаре не сработали системы пожаротушения и сигнализации. По информации СМИ, двери кинозалов были закрыты.

Кроме того, как сказал РИА Новости начальник кемеровского отряда Федеральной противопожарной службы Сергей Яковлев, пламя распространялось по горючему утеплителю.

По уточненным данным, в пожаре погибло 48 человек. Среди них есть дети. Все тела погибших обнаружены на четвертом этаже здания. 41 ребенок числятся пропавшими без вести. По информации администрации Кемеровской области, по данным на 9 утра местного времени 26 марта без вести пропало всего 69 человек. Губернатор Аман Тулеев заявил, что семьи погибших получат по 1 млн рублей (за каждого погибшего человека).

По информации МЧС, 25 марта в пожарную охрану поступил сигнал о задымлении на четвертом этаже ТЦ – пожар начался в 12:10 мск. Из здания сразу было эвакуировано 100 человек. В ликвидации пожара изначально участвовало более 230 специалистов МЧС и 50 единиц техники.

Позднее на помощь в ликвидации ЧП были направлены оперативная группа, служба психологической помощи и 40 спасателей Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России, а также аэромобильные группировки Новосибирской и Томской областей, бойцы из соседних шести соседних гарнизонов. Всего участвовало в тушении пожара более 550 сотрудников МЧС.

Пламя распространилось на площадь в 1600 квадратных метров. На ликвидацию открытого горения пожарным потребовало более 14 часов с начала возгорания – к 19:15 мск. Затрудняли работу сильные загазованность и задымление, из-за которого практически отсутствовала видимость, а также неустойчивость конструкций. Из-за высоких температур в некоторые помещения ТЦ спасателям попасть не удалось, сказал на оперативном совещании правительственной комиссии на месте ЧП Владимир Пучков. Из-за высокой температуры часть межэтажных перекрытий провисла и часть каркаса зданий деформировалась.

ТЦ «Зимняя вишня» площадью 23 тысячи квадратных метра был открыт в 2013 году. Здание расположено в центре Кемерово недалеко от железнодорожного вокзала. На четвертом этаже здания располагались кинотеатр, детский каток, детский развлекательный центр, кинотеатр с тремя залами, бильярд, фитнес-клуб, кафе-бар.

Как позднее пояснил ТАСС главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев, «Зимняя вишня» – это объект малого бизнеса, который попадает под надзорные каникулы. Устранение выявленных нарушений должны были проверить в 2016 году, но из-за введения «каникул» в 2015 году этого не произошло.

По информации сайте аренды помещений zimvishna.beboss.ru, в здании предусмотрены охранная сигнализация, тревожные кнопки, автоматическая система пожаротушения и дымоудаления, огнетушители, пожарный кран.

Как передает ЕАН со ссылкой на депутата Госдумы Антона Горелкина, владелец здания – миллиардер Денис Штенгелов, владелец «КДВ Групп», проживающий в Австралии. Однако в«КДВ Групп» опровергают эту информацию. Примечательно, что на сайте ТЦ в качестве контактного лица по вопросам аренды указана почта некой Новоселовой yu.novoselova@kdvm.ru. MKRU.Томск со ссылкой на Росреестр пишет, что расположенное на Ленина, д. 35 здание ТЦ принадлежит ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат».