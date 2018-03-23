Итальянцы намерены построить в Татарстане завод по выпуску меламина

В Татарстане может появиться новое производство сырья для огнезащитных материалов. Как сообщает агентство Татар-информ, итальянские инвесторы планируют построить завод по выпуску меламина.

Глава республики Рустам Минниханов и президент компании Codest Клаудио де Эккер 22 марта на заседании директоров «Татнефтехиминвест-холдинг» соглашение о взаимопонимании в доме правительства. План по сотрудничеству предполагает участие Saipem, Codest и SACE в реализации инвестпроектов в нефтегазовой, энергетической, транспортной и нефтехимической отраслях.

План по сотрудничеству представил директор по развитию бизнеса Codest Эльшад Мамедзаде. Он отметил, что при реализации проектов предполагается строительство «под ключ», использование новейших технологий и организация проектного финансирования при условии возврата средств после ввода объектов.

«В качестве пилотного проекта было подготовлено и представлено в полном объеме технико-коммерческое предложение по строительству завода по производству меламина производительностью 40 тыс т, а также модернизации существующего завода по производству карбамида на территории «Аммоний» с целью существенного повышения производительности при минимальных затратах», – сообщает информагентство.

Помимо завода меламина инвесторы намерены построить комплекс по выпуску олеинов и их производных. Сроки реализации проекта не уточняются.

Как писал «Огнепортал», в начале 2018 года началось возведение комплекса по производству аммиака, карбамида и меламина в Пермском крае. Компания «Метафракс» собирается запустить объект в 2021 году.