МЧС переходит в режим повышенной готовности

Силы МЧС России во время предвыборной кампании приведены в состоянии повышенной готовности. Как сообщает пресс-служба ведомства, накануне дня голосования сотрудники проверили избирательные участки.

По всей стране рейды прошли по более чем 96 тыс. избирательным участкам. Специалисты проверяли состояние пожарной сигнализации, наружного противопожарного водоснабжения, речевых оповещателей, путей эвакуации. Также они провели свыше 100 тыс. инструктажей и бесед с сотрудниками участковых комиссий.

Отмечается, что в день голосования на избирательных участках будут дежурить пожарные и спасатели.

В ряде регионов МЧС для обеспечения пожаробезопасности задействует десятки тысяч людей. К примеру, в Московской области, по данным агентства «Интерфакс», будут дежурить 3450 сотрудников МЧС и 19724 специалиста Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также немногим более 4 тыс. единиц спецтехники. В Хабаровском крае на дежурство выйдут 2800 спасателей, на Камчатке – 1200, в Крыму – 849. Всего в день выборов обеспечение пожарной безопаности ляжет на плечи более 100 тыс. человек.

Добавим, в ближайшее воскресенье, 18 марта, по всей стране пройдут выборы президента России.