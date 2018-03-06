В России сертифицировали огнезащиту Jotun

Огнезащитные покрытия производства российского завода компании Jotun (село Федоровское, Ленинградская область) свесны можно применять для защиты металлоконструкций. Две организации в начале марта сертифицировали продукцию предприятия«Йотун Пэйнтс». Документы опубликованы в базе «Единого реестра сертификатов соответствия» Росаккредитации.

Оба сертификата получены 1 марта на отечественную вспенивающуюся краску Steelmaster 60SB (конструктивная огнезащита) в испытательном центре «Пожарные Подмосковья». Срок их действия также совпадает – 28 февраля 2021 года. Заявителями выступили дистрибьютор Jotun краснодарская «СК Ресурс» и московская торговая компания «ПрофАнтикор».

«СК Ресурс» представила покрытие, состоящее из краски Steelmaster 60SB толщиной 3,25 мм, грунта Penguard Express ZP (0,13 мм) и финишного покрытия Hardtop XP/XPF (5,88 мм) на толщине металла 3,4 мм. Система обеспечивает 2-ю группу огнезащитной эффективности – 120 минут.

Вторая система состоит из краски Steelmaster 60SB толщиной 1,98 мм, грунта Penguard Express (0,15 мм) и финиша Hardtop XP/XPF (0,06 мм). Огнезащитное покрытие испытывалось на приведенной толщине металла 3,4 мм. Как показал обжиг, система обеспечивает 3-ю группу огнезащитной эффективности – 90 минут.

Отметим, по данным Росаккредитации, сейчас на российском рынке действуют всего два сертификата на продукцию компании «Йотун Пэйнтс» – локализованного производства Jotun. Это предприятие было официально запущено в Ленинградской области 10 августа 2017 года.