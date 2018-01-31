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«Нижнекамскнефтехим» начнет выпуск изоционатов

Наталья Кузнецова 31.01.2018 В России, Новости

Предприятие «Нижнекамскнефтехим» может освоить производство изоционатов – продукции, которая преимущественно поступает в Россию из-за рубежа. Об этом 30 января заявил гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинад Яруллин на заседании совета директоров компании, сообщает ТАСС.

По его словам, в Татарстане необходимо развивать выпуск продукции из полимеров, в том числе и такого востребованного продукта, как изоционаты.

«Перспективным остается рынок кровельной, фасадной теплоизоляции из пенополиуретанов, изоцианаты для производства данных материалов в основном импортируется. Ежегодно из-за рубежа закупается свыше 150 тыс. тонн, в 2017 году на мировом рынке наблюдался дефицит продукта. Изоционаты включены в план импортозамещения Минпромторга РФ. «Нижнекамскнефтехим» рассматривает этот проект в рамках второй очереди этиленового комплекса», –  отметил Яруллин.

Добавим, первую очередь этиленового комплекса на «Нижнекамскнефтехиме» планируется ввести а 2021 году. Мощность площадки составит 600 тыс. тонн продукции. Реализация проекта обойдется инвесторам примерно в 9 млрд долларов США. Новый комплекс сможет ежегодно выпускать до 1,2 млн тонн этилена. Для сравнения, по итогам 2017 года предприятие достигло рекордного показателя выработки этой продукции – 613 тыс. тонн.

Ранее, наладить выпуск изоционатов планировал волгоградский завод «Химпром». Однако реализация проекта остается под вопросом. Предприятие, по данным Арбитражного суда Волгоградской области, признано банкротом.

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