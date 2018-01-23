Дочка «Роснефти» не нашла подрядчика для ремонта огнезащиты

Комсомольский нефтеперерабатывающий завод (входит в НК «Роснефть») отменил тендер на ремонт огнезащитного покрытия эстакад производственного объекта, следует из документов конкурса. К моменту окончания приема документов не нашлось желающих выполнить работы.

Компания объявила аукцион 20 декабря 2017 года, прием заявок закончился 19 января 2018, а 27 февраля ожидилось подведение итогов тендера. Максимальная цена заявки составила почти 47 млн рублей. В эту сумму входит, в чаастности, установка и разбор лесов, обработка металлоконструкций огнезащитными составами и лакокрасочными материалами, очистка и огрунтовка поверхностей, облицовка колонн-труб кирпичами и другие работы.

Для огнезащиты металлоконструкций заказчик выбрал эпоксидные материалы. Подрядчик обязан применить такие ЛКМ, как: грунтовка ГФ-021, эпоксидное огнезащитное покрытие Sika Unitherm ACE или аналог, акрил-полиуритановый финишный материал Sika Permacor 2330, краска Protec SUF-01 EP (производитель «ТМК»), грунт Hempadur mastic 45880 (Hempel).

Спустя месяц после объявления тендера конкурсная комиссия приняла решение отказаться от проведения аукциона, поскольку подрядчик так и не нашелся. К 19 января не было подано ни одной заявки на участие в конкурсе.

Добавим, защита нефтегазовых предприятий от возгораний станет темой двух Международных конференций «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса». Первая пройдет в Казани с 24 по 25 мая, вторая – в Тюмени с 6 по 7 декабря.