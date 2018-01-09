Впервые утверждены основы госполитики в области пожбезопасности

Президент России Владимир Путин в начале 2018 года, 1 января, подписал указ «Об утверждении Основ государственной политики в области пожарной безопасности на период до 2030 года». Документ 4 января был опубликован на портале правовой информации.

Глава МЧС Владимир Пучков во время селекторного совещания подчеркнул важность события.

«Документ такого уровня впервые принят за всю 367-летнюю историю пожарной охраны. Это мощный шаг вперед в наращивании потенциала и МЧС России, и Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», – подчеркнул министр.

Как следует из документа, в 2016 году жертвами пожаров стали 8,7 тыс. человек, травмы получили 9,9 тыс. граждан, а ущерб оценивается в 14,3 млрд рублей. Отмечается, что на состояние пожаробезопасности влияют такие факторы, как: сознательность людей, состояние зданий, сооружений и инженерных коммуникаций и материально-техническое обеспечение.

Государственная политика предусматривает, в частности, актуализацию нормативно-правовой базы, определение штатной численности и мест дислокации подразделений пожарной охраны, разработку и применение эффективных технологий тушения пожаров, «совершенствование научно-экспериментальной и учебно-материальной базы научных и образовательных организаций, судебно-экспертных учреждений» и другие мероприятия.

Ожидается, что в результате реализации документа количество пожаров снизится на 15 %, а число погибших на 35 %.