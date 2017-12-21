Двое рабочих получили ожоги при пожаре на Орском НПЗ

На Орском нефтеперерабатывающем заводе («Орскнефтеоргсинтез», Оренбургская область) в результате возгорания технологической установки пострадали двое рабочих.

По данным регионального управления МЧС, сигнал о пожаре поступил на пульт спасателей 19 декабря в 15:30 по местному времени. Площадь возгорания не превысила 10 кв. метров, с огнем боролись 24 человека и пять единиц техники.

Как уточняет СУ СКР по Оренбургской области, в результате ЧП травмы получили 55-летний машинист автокрана и 38-летний оператор насосной установки.

«По предварительным данным, в ходе производства работ, произошла утечка бензина из лопнувшей трубы и его воспламенение, в связи с чем, двое рабочих получили травмы в виде термических ожогов», – отметили в ведомстве.

Сейчас силовики проводят проверку по факту возгорания и выясняют все обстоятельства случившегося.

На Орском НПЗ подтвердили факт пожара. Правда, пока причина ЧП не известна.

«Сейчас на заводе работает комиссия. Причины пожара устанавливаются», – сообщили корреспонденту «Огнепортала» на предприятии.

Добавим, «Орскнефтеоргсинтез» – один из старейших НПЗ страны. Он был запущен 24 декабря 1935 года, а спустя несколько дней, 6 января, выпустил первый бензин. В 2017 году по итогам 11 месяцев работы предприятие увеличило переработку нефтепродуктов на 2017 тыс. тонн (+ 5,25 % к 2016). Завод произвел 585 тыс. тонн бензина марки «Регулятор-92» (+ 6 %). Кроме того, с 1216 тыс. тонн до 1739 тыс. тонн вырос выпуск дизельного топлива.

В 2018 году предотвращению подобных ЧП будут посвящены две Международные конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса». Мероприятие в Казани состоится с 24 по 25 мая, в Тюмени – с 6 по 7 декабря.