Центр газотурбостроения «Салют» потратит 30 млн на огнезащиту цехов

«Научно-производственный центр газотурбостроения “Салют”» в середине декабря выбрал компанию-подрядчика, которая проведет обработку цехов и помещений огнезащитными покрытиями.

Как сообщается на портале Госзакупок, конкурс выиграло предприятие госкорпорации «Ростех» «РТ-Пожарная безопасность».

Организации предстоит в 12 месяцев с момента заключения контракта провести обработку несущих металлоконструкций, лестниц цехов №5, 6 и 37, помещений маслохранилища огнезащитными красками. Заказчик для защиты объекта выбрал водно-дисперсионную краску по металлу отечественного производства «Крауз-Ультра», предел огнестойкости – 120 минут.

Примечательно, согласно данным Единого реестра сертификатов соответствия, производитель компания краски НПО «Стройзащита» имеет сертификат на эту продукцию на период 2016 — 2021 годы на 120 минут.

Всего производитель турбореактивных двигателей выделил на огнезащитную обработку четырех помещений 30,4 млн рублей.

Добавим, центр газотурбостроения «Салют» периодически проводит конкурсы на проведения мероприятий по обеспечению пожаробезопасности объектов.

В понедельник, 18 декабря, компания определила победителя конкурса на обработку топливохранилища огнезащитными составами на сумму на 700 тыс. рублей. Осенью 2017 года предприятие провело два аукциона по защите деревянных конструкций цехов от огня и один – по обработке воздуховодов. Общая сумма контрактов составила порядка 5 млн рублей.