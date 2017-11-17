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На Среднем Урале запускают производство огнестойкого утеплителя

Наталья Кузнецова 17.11.2017 В России, Новости

В индустриальном парке «Богословский» (Краснотурьинск) в 2018 году появится завод по производству негорючей теплоизоляции из переработанного стекла, сообщает правительство Свердловской области.

Производство намерена открыть строительная компания из Югорска (Ханты-Мансийский автономный округ) «Дионис». Для реализации проекта 7 ноября 2017 года она зарегистрировала в Краснотурьинске дочернее предприятие  «Пеностек». Сам производственный комплекс может разместиться в помещении промышленного бизнес-инкубатора парка «Богословский».

«Эта компания планирует использовать в своей деятельности уникальную технологию переработки битого стекла. На выходе производственного процесса компания будет получать гранулы вспененного стекла, которые далее могут использоваться как наполнители для теплоизоляции, а также при изготовлении строительных блоков и плит», — отметили в свердловском кабмине.

Получаемый теплоизоляционный материал отличается огнестойкостью, прочностью и долговечностью.

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