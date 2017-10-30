Правительство РФ запретило покупать импортную огнестойкую одежду

Правительство России дополнило список продукции легкой промышленности, которую запрещено покупать за границей для государственных и муниципальных нужд. Постановление было опубликовано на сайте кабмина 28 октября 2017 года.

Как следует из документа, под запрет попала огнестойская защитная одежда. Кабмин эту меру объясняет тем, что в России имеются все возможности для поставок этого вида продукции. Потребность в огнестойких тканях для госнужд оценивается в 1 млн квадратных метров в год. В то же время отечественные текстильные компании выпускают ежегодно более 12,9 млн квадратных метров.

«Внесённые в перечни изменения позволят увеличить загрузку российских предприятий лёгкой промышленности, будут способствовать их развитию, модернизации, созданию новых рабочих мест, увеличению доли отечественных товаров лёгкой промышленности на внутреннем рынке», – отмечается в документе.

Добавим, иностранные компании отмечают качество российской огнестойкой одежды. В октябре специалисты компании «Энергоконтракт» (Москва) получили главную награду DuPont за разработку специального защитного костюма для «Роснефти».