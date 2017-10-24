ВНИИПО МЧС конкретизировал понятие тонкослойной огнезащиты

Специалисты ВНИИПО МЧС ответили на запрос Ассоциации «Союз 01» о точном определении тонкослойного вспучивающегося огнезащитного покрытия. Документ есть в распоряжении редакции «Огнепортала».

В ответе ВНИИПО МЧС говорится, что согласно вступившим в 2014 году изменениям в ГОСТ P 53295-2009, под определение тонкослойных вспучивающихся огнезащитных покрытий попадают все вспучивающиеся составы и комбинации из них, толщина сухого слоя которых может превышать 3 мм. Таким образом, тонкослойные интумесцентные составы и их комбинации толщиной более 3 мм не считаются конструктивной огнезащитой.

«Изменения к этому ГОСТ были приняты в 2014 году. Раньше не все специалисты знали про это изменение. До этого сталкивался с подобным запросом, но он касался конкретного состава толщиной более 3 мм. Тогда уточнялось, можно ли отнести его к конструктиву. Ответ ВНИИПО МЧС был отрицательным. Сейчас же запрос касался не конкретного материала, а в общем ситуации: являются ли вспучивающиеся составы конструктивом или нет. В целом получен ожидаемые ответ», — прокомментировал Евгений Кузнецов, руководитель рабочей группы по огнезащите Ассоциации производителей пожарно-спасательной продукции и услуг «Союз 01».

Напомним, что в ноябре 2014 года вступило в силу Изменение 1 в ГОСТ P 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности». В новой редакции было дано определение конструктивной огнезащите, появился термин тонкослойного вспучивающегося огнезащитного покрытия. Также в новой редакции описан метод огневого испытания стальной колонны с огнезащитой при воздействии нагрузки.