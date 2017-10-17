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В «Моглино» начнется выпуск огнестойкого кабеля

Наталья Кузнецова 17.10.2017 В России, Новости

В Псковской области появится завод по производству огнестойкого кабеля. Инвестпроект намерена реализовать местная компания «Экокабель».

Как сообщает пресс-служба главы региона, предприятие разместится на территории особой экономической зоны «Моглино». Инициативу инвестора еще 5 октября одобрили члены наблюдательного совета ОЭЗ.

По проекту предполагается возвести завод мощностью до 3 тыс. км продукции в месяц – кабели с повышенными требованиями по огнестойкости и сниженным дымо- и газовыделением. В состав продукта входят антипирены, способствующие самозатуханию кабеля.

Общий объем инвестиций в проект составит около 175 млн рублей, а на самом заводе будет создано 56 рабочих мест. «Экокабель» собирается запустить выпуск продукции весной 2018 года.

Члены наблюдательного совета поддержали проект. В конце заседания гендиректор управляющей компании ОЭЗ «Моглино» Ольга Торбич и глава «Экокабель» Павел Евдокименков подписали договор о намерениях осуществления промышленно-производственной деятельности в зоне.

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