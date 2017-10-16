Московский метрополитен потратит на огнезащитную обработку 4,5 млн рублей

Московский метрополитен имени В.И. Ленина 13 октября объявил на проведение огнезащитной обработки воздуховодов станциях. Аукционная документация опубликована на портале Госзакупок.

Максимальная цена заявки составляет 4,5 млн рублей. В эту стоимость входит выполнение работ на станциях «Марьино», «Китай-город», «Пражская», «Чертановкая», «Зябликово», «Борисово», «Бульвар Дмитрия Донского», «Полянка», «Шипиловская», «Тульская» и ряде других.

Подрядчик обязан очистить и обезжирить поверхности уайт-спиритом, покрыть полиэтиленовой пленкой, огнезащитным вспучивающимся составом с пределом огнестойкости «EI 60», выполнить устройство огнезащитного покрытия подвесок для воздуховодов составом (предел огнестойкости «EI 60») и провести иные работы.

Общая площадь работ по нанесению огнезащитного покрытия на транзитные воздуховоды составляет 3,7 тыс. квадратных метров. Также требуется восстановить огнезащиту объектов на площади 356 квадратных метров.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 2 ноября. Московский метрополитен определит победителя аукциона 6 ноября.