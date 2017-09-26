Для облицовки сгоревшей в Ростове высотки мог применяться материал c высокой пожарной опасностью

Ведущий технический эксперт ассоциации РОСИЗОЛ Алексей Воронин считает, что для облицовки сгоревшей в Ростове 10-этажной гостиницы Torn Haus скорее всего применялся композитный материал с высокой пожарной опасностью.

«Следовательно, на каком-то этапе произошел сбой в цепочке «проект- экспертиза- надзор». Возникает вопрос, были ли проведены натурные испытания данной конструкции, и кто понесет ответственность за нарушения. Судя по фото- и видеоматериалам, скорее всего, стены здания не были утеплены, следовательно, и защищены слоем негорючей теплоизоляции, которая помогла бы уменьшить последствия от возгорания горючей облицовки», − считает специалист.

В МЧС признали, что фасад сгоревшей в Ростове многоэтажной гостиницы Torn Haus был обшит горючими материалами. Помимо этого сотрудники МЧС выявили еще одно нарушение − слишком близкое расположение гостиницы к другим зданиям − отсутствовали противопожарные разрывы.

Напомним, что пожар в гостинице в центре Ростова произошел 21 сентября. Пламя быстро распространялось по фасаду здания. Жители близлежащих домов были эвакуированы. Погибло два сотрудника отеля.

Фото: comments.ua