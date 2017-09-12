Маркетинговое исследование «Российский рынок огнезащитных материалов 2016» Состав огнезащитный атмосферостойкий
НЕОФЛЭЙМ® 517 РА
anpz_

Антипинский НПЗ произвел более 360 тыс. тонн продукции

Наталья Кузнецова 12.09.2017 В России, Новости

Антипинский нефтеперерабатывающий завод (Тюмень, ГК «Новый Поток») в августе увеличил выпуск светлых нефтепродуктов 10 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ГК «Новый Поток».

Предприятие переработало 642 тыс. тонн нефти (+ 1 тыс. тонн к августу 2016), из которой произвело 369 тыс. тонн продукции. В августе 2016 года этот показатель составлял 334 тыс. тонн. В частности, НПЗ изготовил 209 тыс. тонн дизельного топлива Евро-5, что на 12 % превышает объем выпуска прошлого года. Производство прямогонного бензина увеличилось со 103 тыс. тонн до 115 тыс. тонн (+ 12 % к августу 2016 года).

Значительно выросли объемы выпуска серы – на 42 % (с 1,58 тонн до 2,25 тыс. тонн). Также тюменское предприятие произвело 3,2 тыс. тонн сжиженных углеводородных газов и 39,7 тыс. тонн нефтяного кокса.

Отметим, в Тюмени, где действует Антипинский НПЗ, с 23 по 24 ноября пройдет конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса».   Основные темы форума: углеводородное горение, системы пожаротушения углеводородов, стандарты и требования при разработке огнезащитных материалов для объектов НГК, системы автоматического пожаротушения.

Тэги

Смотрите также

20160504_03_KAI_2051

«Калашников» выделил 4 млн рублей на огнезащиту

Стрелковый концерн «Калашников»  (Ижевск) 4 сентября объявил новый тендер на выполнение огнезащитных работ на производственном …

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Использование материалов   |   Размещение рекламы   |   Контактная информация
© 2013—2017 ИД «МедиаПро». ЛКМ Портал   |   3smarket - Рынок сухих строительных смесей

Ваше имя

Ваш e-mail

Контактный телефон