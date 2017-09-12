Антипинский НПЗ произвел более 360 тыс. тонн продукции

Антипинский нефтеперерабатывающий завод (Тюмень, ГК «Новый Поток») в августе увеличил выпуск светлых нефтепродуктов 10 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ГК «Новый Поток».

Предприятие переработало 642 тыс. тонн нефти (+ 1 тыс. тонн к августу 2016), из которой произвело 369 тыс. тонн продукции. В августе 2016 года этот показатель составлял 334 тыс. тонн. В частности, НПЗ изготовил 209 тыс. тонн дизельного топлива Евро-5, что на 12 % превышает объем выпуска прошлого года. Производство прямогонного бензина увеличилось со 103 тыс. тонн до 115 тыс. тонн (+ 12 % к августу 2016 года).

Значительно выросли объемы выпуска серы – на 42 % (с 1,58 тонн до 2,25 тыс. тонн). Также тюменское предприятие произвело 3,2 тыс. тонн сжиженных углеводородных газов и 39,7 тыс. тонн нефтяного кокса.

Отметим, в Тюмени, где действует Антипинский НПЗ, с 23 по 24 ноября пройдет конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса». Основные темы форума: углеводородное горение, системы пожаротушения углеводородов, стандарты и требования при разработке огнезащитных материалов для объектов НГК, системы автоматического пожаротушения.