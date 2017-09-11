FESCO начнет поставлять в Азию российские огнезащитные материалы

«ТехноНИКОЛЬ» увеличит поставки стройматериалов в страны Юго-Восточной Азии благодаря сотрудничеству с Транспортной группой FESCO (входит в состав компании «Владивостокский морской торговый порт»).

Как сообщает пресс-служба FESCO, президент транспортной компании Александр Исурин и глава «ТехноНИКОЛЬ» Сергей Колесников на Восточном экономическом форуме подписали соглашение о намерениях увеличения экспорта продукции в Азию. Цель договора – организация экономически выгодной транспортировки материалов за счет выработки оптимальных транспортно — логистических схем и рационального использования ресурсов компаний.

«Качественный сервис и надежность поставок являются важными конкурентными преимуществами при работе на рынках Юго-Восточной Азии. Мы были заинтересованы в партнерстве с крупным и современным логистическим оператором и рассчитываем, что соглашение с FESCO будет способствовать увеличению экспорта и усилению позиций «ТехноНИКОЛЬ» в азиатских странах», – сказал Сергей Колесников.

В свою очередь Александр Сурин отметил, что его компания обладает большим опытом по организации перевозок российской продукции в страны Азии – через порты Дальнего Востока и по суше.

Добавим, «ТехноНИКОЛЬ» поставляет огнезащитные и строительные материалы в Монголию, Казахстан и другие страны. Одно из предприятий, ориентированное на экспорт продукции в Азию, действует в ТОР «Хабаровск».