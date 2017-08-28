На УВЗ загорелся лакокрасочный цех

Уральские пожарные потушили 27 августа возгорание на предприятии, выпускающем вагоны и боевую технику. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, на «Уралвагонзаводе» (УВЗ, Нижний Тагил) вечером загорелся лакокрасочный цех.

Тушение возгорания, как отметили в ведомстве, осложнялось сильным задымлением и высокой температурой. Воспламенившиеся лакокрасочные материалы сотрудники МЧС потушили пенной атакой. Кровлю цеха и конструкции пожарные охладили водой, добравшись до них при помощи двух 30-метровых лестниц. Огнеборцы справились с пламенем к полуночи.

По данным ТАСС, площадь возгорания составила 70 кв м. В результате ЧП никто не пострадал, поскольку люди быстро эвакуировались из опасного места.

Сейчас эксперты выясняют причину возгорания.