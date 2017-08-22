Порядка 120 домов сгорели в Ростове-на-Дону

В историческом центре Ростова-на-Дону в результате крупного пожара один человек погиб, пострадали 58 жителей, из которых 9 попали в больницу. Огонь охватил не менее 120 строений. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области.

Сигнал о возгорании в частном доме на улице Нижегородской поступил на пульт спасателей 21 августа около 13:00. Пожару был присвоен повышенный номер. К месту ЧП выехали 45 пожарных и 15 единиц техники. Однако, несмотря на усилия огнеборцев пламя перекинулось на соседние дома. Здания горели в Кировском и Пролетарском районах города.

Из опасной зоны пожарные эвакуировали более 1000 жителей. Спасателям удалось отстоять свыше 500 домов в историческом центре города.

Спустя пять часов пожарные локализовали возгорание на площади 10 тыс. кв. метров. Полностью справиться с пламенем пожарным удалось к 7 утра 22 августа.

Для борьбы с огнем привлекались военнослужащие, бойцы Росгвардии и сотрудники МЧС. Общая группировка сил составила 1987 человек. Воздушные суда сбросили на очаги пламени 915 тонн воды.

Ночью на случай мародерства выставлялось оцепление из 459 полицейских, 174 военнослужащих и 350 сотрудников Росгвардии.

В результате пожара пострадали 118 домов, в которых проживают 218 семей. Власти организовали сбор гуманитарной помощи пострадавшим при ЧП. Каждому пострадавшему чиновники пообещали выплатить по 50 тыс. рублей. В зоне ЧС были закрыты на карантин два детских сада.

Как сообщает ТАСС, полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Свою проверку начала прокуратура Ростовской области.