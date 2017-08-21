«Газпром» потратит более 128 млн рублей на пожаробезопасность на Сахалине

«Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» объявил аукцион на обеспечение промышленной безопасности месторождений. Документация 18 августа опубликована на электронной площадке «Газпромбанка». Организатором закупки выступила компания «Газпром».

Максимальная цена заявки составляет почти 129 млн рублей. За эту сумму подрядчик должен в течение трех полных лет, до 10 сентября 2020 года, оказывать услуги по несению дежурства и выполнению аварийно-спасательных работ при возникновении пожаров, ликвидации разливов нефтепродуктов на Киринском газоконденсатном месторождении.

В обязанности победителя аукциона входит, в частности, проведение профилактических противопожарных мероприятий, аварийно-спасательных работ при возникновении ЧС, выявление требований пожарной безопасности, тушение возгораний, ликвидация разливов нефти, круглосуточные дежурства спасателей, контроль за соблюдением мер пожарной безопасности.

Для оказания услуг необходимо иметь специальные автомобили повышенной проходимости, пожарную автоцистерну, медицинское имущество, средства связи, индивидуальной защиты, аварийно-спасательный инструмент, нефтесорбное оборудование и другие агрегаты.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 утра 28 августа. В этот же день состоится оценка участников аукциона.