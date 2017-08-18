Сын Ротенберга получил кредит в 350 млн рублей на сурьмяной завод

В России появится импортозамещающее производство соединения, применяемого в качестве антипирена. Как сообщает Фонд развития промышленности (ФРП), инициатор проекта «Национальная сурьмяная компания» получила льготный займ на организацию выпуска триоксида сурьмы в Асбесте (Свердловская область).

Стоимость проекта оценивается в 762 млн рублей, в том числе 350 млн – льготный кредит Фонда развития промышленности.

«На текущий момент данный продукт главным образом импортируется на отечественный рынок из Китая и Боливии. Соединение в основном применяется в качестве антипирена (вещества, придающего огнестойкость материалам) при производстве полимерной, резинотехнической продукции, кабельных пластикатов, ПВХ-композиций, искусственных кож, пигментов, стекла», – отметили в ФРП.

Планируется, что серийный выпуск триоксида сурьмы начнется в четвертом квартале 2018 года.

Как уточняет «Интерфакс», совладельцами «Национальной сурьмяной компании» выступают «Гринпроджект» и старший сын «Стройгазмонтажа» Аркадия Ротенберга Игорь.

По данным издания «Новый регион», единственный в России завод по производству триоксида сурьмы должен был появиться в уральском городе Дегтярск – там зарегистрирована «Национальная сурьмяная компания». Однако инициатива вызвала бурю протеста горожан. Активисты утверждали, что предприятие отравит город.

Площадку под строительство завода перенесли в Асбест, и тут тоже возникли проблемы. Депутаты местной городской думы изменили правила землепользования, что может негативно повлиять на возведение предприятия.