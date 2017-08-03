Заводы России выпустили более 15 тыс. кубометров теплоизоляции

В России с января по июнь 2017 года производство теплоизоляционных материалов из минеральной ваты выросло на 32,74 %. Об этом свидетельствуют данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Предприятия страны в первом полугодии выпустили 15 365,51 тыс. кубометров продукции «Материалы и изделия минеральные теплоизоляционные». Так, в январе объемы выпуска составили 2027, 09 тыс. кубометров, а в июне – 30 3013,86 тыс. кубометров материалов. Максимальный показатель производства был зафиксирован в мае – 3 026,66 тыс. кубометров.

Среди федеральных округов по объемам производства теплоизоляции лидирует ЦФО. Предприятия центральной части России в первом полугодии изготовили треть всех материалов – 5 320, 82 тыс. кубометров. При этом объемы производства весной выросли в два раза – с январских 588,16 тыс. кубометров до 1067, 87 тыс. кубометров в мае.

На втором месте – Северо-Западный ФО. Заводы Северо-Запада произвели за полгода 2 504,4 тыс. кубометров теплоизоляции. В среднем каждый месяц компании выпускали от 387 тыс. кубометров до 443 тыс. кубометров материалов.

Тройку лидеров замыкает Уральский Федеральный округ. На Урале с января по июнь предприятия выпустили 1 852,5 тыс. кубометров продукции. С начала года наблюдается рост объемов производства. Так, в январе было изготовлено 161,32 тыс. кубометров продукции, а в июне уже 430,4 тыс. кубометров.

Также наблюдается положительная динамика выпуска теплоизоляции в Северо-Кавказском федеральном округе. С января по июнь объемы производства выросли с 0,2 тыс. кубометров до 6,6 тыс. кубометров.