На Кубани потушили пожар на лакокрасочном заводе

Спасатели и работники лакокрасочного завода в Лабинске (компания «Химик») отработали действия при пожаре на химическом предприятии, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

На территории завода находятся 22 здания второй степени огнестойкости различного назначения и технологические емкости. Предприятие «Кубанские краски», как сообщается на сайте компании, выпускает больше 30 видов продукции – растворители, грунтовки, лаки, эмали и водно-дисперсионные краски.

По легенде учений огонь охватил резервуар и сорвал его крышу. Работники предприятия сообщили о возгорании в службу спасения, оповестили коллег и задействовали пожарную команду.

Условный пожар на производственном объекте «тушили» спасатели Мостовского, Лабинского и Курганинского районов, аварийно-спасательное подразделение Лабинского района «Кубань-Спас» и добровольные пожарные команды «Лабинского Элеватора» и «Лабинского МЭЗ». Также объект и людей спасали медики и полицейские. Всего в учениях приняли участие 49 человек и 10 единиц техники.

Как отметили в МЧС, сотрудники ведомств, пожарные и работники лакокрасочного завода отработали навыки тушения возгорания на опасном производственном объекте. Также была проверена исправность источников пожаротушения и отработаны приемы подачи огнетушащих веществ на легковоспламеняющиеся жидкости.