Томичи создали авиатренажер для пожарных

Сибирские ученые разработали агрегат, который поможет спасателям подготовиться к тушению пожаров с воздуха. Об этом сообщает ГУ МЧС по Томской области.

Новый авиатренажер специалисты томской IT-компании Unigine представили в Жуковском на авицационно-космическом салоне МАКС-2017.

Тренажер имитирует кабину самолета амфибии Бе-200. Благодаря нему пользователь может попробовать себя в качестве пилота лайнера и «потушить» леса вокруг Байкала. Авиатренажер позволяет отработать взлет, посадку, поиск очага пожара с помощью тепловизора, забор и точный сброс воды.

Создатели агрегата достоверно создали в программе объемные 3D — облака. Чтобы добиться эффекта погружения в атмосферу, разработчики не раз поднимались в небо, изучали поведение настоящих облаков и консультировались с пилотами.