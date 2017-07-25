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Томичи создали авиатренажер для пожарных

Наталья Кузнецова 25.07.2017 В России, Новости

Сибирские ученые разработали агрегат, который поможет спасателям подготовиться к тушению пожаров с воздуха. Об этом сообщает ГУ МЧС по Томской области.

Новый авиатренажер специалисты томской IT-компании Unigine представили в Жуковском на авицационно-космическом салоне МАКС-2017.

Тренажер имитирует кабину самолета амфибии Бе-200. Благодаря нему пользователь может попробовать себя в качестве пилота лайнера и «потушить» леса вокруг Байкала.  Авиатренажер позволяет отработать взлет, посадку, поиск очага пожара с помощью тепловизора, забор и точный сброс воды.

Создатели агрегата достоверно создали в программе объемные 3D — облака. Чтобы добиться эффекта погружения в атмосферу, разработчики не раз поднимались в небо, изучали поведение настоящих облаков и консультировались с пилотами.

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