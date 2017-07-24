Маркетинговое исследование «Российский рынок огнезащитных материалов 2016» Состав огнезащитный атмосферостойкий
НЕОФЛЭЙМ® 517 РА
d7f33670294d1838c168c1960ab0b0f1_0

«Газпром» ищет частных пожарников для охраны объекта

Наталья Кузнецова 24.07.2017 В России, Новости

Компания «Газпром Трансгаз Казань» ищет подрядчика, который почти на 2,5 года обеспечит пожарную безопасность компрессорной станции «Арская». Аукционная документация опубликована на электронной площадке «Газпромбанка».

Сумма заявки с НДС составляет 41 605 200 рублей. Объект находится в поселке Шемордан Сабинского района Татарстана. Он включает в себя помимо компрессорной станции очистные сооружения и несколько зданий. Подрядчик обязан во время действия договора оперативно тушить пожары и проводить аварийно-спасательные работы, проводить наблюдение за пожарным состоянием объектов, устранять нарушения пожарной безопасности, проводить занятия на взрывоопасных участках, принимать участие в ликвидации аварий, следить за работой пожарной автоматики и выполнять другие действия.

Будущий победитель аукциона должен иметь отапливаемое здание, обученный личный состав, оборудование, специальную технику и лицензию МЧС на тушение пожаров и организацию пожарной охраны.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 июля. Компания подведет итоги 2 августа. Контракт действует до 31 марта 2020 года.

Тэги

Смотрите также

NFPA проработает проект оценки пожарных рисков при облицовке высоток

После серии возгораний фасадов высоток, в частности в Лондоне, National Fire Protaction Assosiasion (NFPA; штаб-квартира находится …

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Использование материалов   |   Размещение рекламы   |   Контактная информация
© 2013—2017 ИД «МедиаПро». ЛКМ Портал   |   3smarket - Рынок сухих строительных смесей

Ваше имя

Ваш e-mail

Контактный телефон