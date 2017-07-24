«Газпром» ищет частных пожарников для охраны объекта

Компания «Газпром Трансгаз Казань» ищет подрядчика, который почти на 2,5 года обеспечит пожарную безопасность компрессорной станции «Арская». Аукционная документация опубликована на электронной площадке «Газпромбанка».

Сумма заявки с НДС составляет 41 605 200 рублей. Объект находится в поселке Шемордан Сабинского района Татарстана. Он включает в себя помимо компрессорной станции очистные сооружения и несколько зданий. Подрядчик обязан во время действия договора оперативно тушить пожары и проводить аварийно-спасательные работы, проводить наблюдение за пожарным состоянием объектов, устранять нарушения пожарной безопасности, проводить занятия на взрывоопасных участках, принимать участие в ликвидации аварий, следить за работой пожарной автоматики и выполнять другие действия.

Будущий победитель аукциона должен иметь отапливаемое здание, обученный личный состав, оборудование, специальную технику и лицензию МЧС на тушение пожаров и организацию пожарной охраны.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 июля. Компания подведет итоги 2 августа. Контракт действует до 31 марта 2020 года.