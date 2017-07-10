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Огнезащитная обработка новостроек в ЖК на юго-западе Москвы была выполнена с нарушениями

Анастасия Крутикова 10.07.2017 В России, Новости

ГБУ «Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве» («ЦЭИИС», подведомственный Мосгосстройнадзору) выявил нарушения при выполнении фасадных и огнезащитных работ в строящихся жилых зданиях на юго-западе столицы (район Зюзино).

Согласно информации комитета Госстройнадзора Москвы, толщина огнезащитного покрытия воздуховодов общеобменной вентиляции в отдельных местах была менее требуемой, а плотность используемых в фасадных работах минеральных теплоизоляционных плит не соответствовала утвержденному проекту.

Кроме предписаний об устранении нарушений были возбуждены дела об административном правонарушении в отношении юридических и должностных лиц технического заказчика «РГ-Девелопмент», подрядчиков «Строительная компания ГИС» и «ГлавМонтажСтрой».

Строительство жилого комплекса площадью 66 210,9 квадратных метров началось в марте 2016 года. Завершение стройки запланировано на 4 квартал 2017 года.

Всего за первое полугодие 2017 года «ЦЭИИС» обнаружил 1911 нарушений требований строительных норм и правил, проектной документации.

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