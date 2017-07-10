Уральский завод плит из минваты нашел деньги на зарплату

Работники «Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий» начали получать долги по зарплате, сообщает Генеральная прокуратура России.

По данным надзорного ведомства, на уральском производителе плит из минеральной ваты в январе 2017 года была введена процедура внешнего наблюдения. На прошлой неделе Арбитражный суд Свердловской области признал завод банкротом. Сейчас предприятие ничего не выпускает.

Проблемы с выплатой зарплаты началась в августе 2016 года. Тогда размер задолженности составлял около 4,5 млн рублей. К концу июня 2017, предприятие задолжало 195 работникам 13 млн 382 тыс. рублей. Прокуратура направила в суд более 80 исков с требованием взыскать зарплату. Кроме того, 8 сентября 2016 года следователи возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы.

Проблема разрешилась сегодня, 10 июля, когда на предприятие по поручению генерального прокурора РФ приехала комиссия, в состав которой вошли сотрудники надзорного ведомства региона и УрФО. На завод также прибыли министры промышленности и торговли Свердловской области Сергей Пересторонин и глава регионального министерства строительства и инфраструктуры Михаил Волков.

В результате работы комиссии акционеры завода нашли 9,5 млн рублей для выплаты работникам долгов по зарплате.