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Уральский завод плит из минваты нашел деньги на зарплату

Наталья Кузнецова 10.07.2017 В России, Новости

Работники «Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий» начали получать долги по зарплате, сообщает Генеральная прокуратура России.

По данным надзорного ведомства, на уральском производителе плит из минеральной ваты в январе 2017 года была введена процедура внешнего наблюдения. На прошлой неделе Арбитражный суд Свердловской области признал завод банкротом. Сейчас предприятие ничего не выпускает.

Проблемы с выплатой зарплаты началась в августе 2016 года. Тогда размер задолженности составлял около 4,5 млн рублей. К концу июня 2017, предприятие задолжало 195 работникам 13 млн 382 тыс. рублей. Прокуратура направила в суд более 80 исков с требованием взыскать зарплату. Кроме того, 8 сентября 2016 года следователи возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы.

Проблема разрешилась сегодня, 10 июля, когда на предприятие по поручению генерального прокурора РФ приехала комиссия, в состав которой вошли сотрудники надзорного ведомства региона и УрФО. На завод также прибыли министры промышленности и торговли Свердловской области Сергей Пересторонин и глава регионального министерства строительства и инфраструктуры Михаил Волков.

В результате работы комиссии акционеры завода нашли 9,5 млн рублей для выплаты работникам долгов по зарплате.

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