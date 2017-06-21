Дубна останется без завода огнезащитных АКЗ покрытий

Лакокрасочный завод компании «Инновационные промышленные покрытия», который планировалось построить в Дубне, перенесут на другую площадку. Как сообщает Интерфакс, проект строительства предприятия прошел проверку на экологическую безопасность, но ему решили найти другое место из-за недовольства населения.

Кроме жителей города также против строительства объекта высказался мэр Дубны Вячеслав Мухин. По словам гендиректора особой экономической зоны «Дубна» Антона Афанасьева, сейчас новую площадку для размещения предприятия ищет «Корпорация развития Московской области».

Генеральный директор директор «Корпорации развития Московской области» Тимур Андреев подтвердил «Огнепорталу», что организация подбирает новое место для завода.

«Мы ищем площадку, где уже есть аналогичное производство, чтобы инвестор смог без проблем подобрать персонал для своего предприятия», – сообщил Тимур Андреев.

Напомним, наблюдательный совет ОЭЗ «Дубна» одобрил проект строительства предприятия «Инновационные защитные покрытия». Предполагается, что завод будет выпускать антикоррозийные огнезащитные ЛКМ, а мощность производства составит до 7 тыс. тонн материалов.