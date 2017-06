ВНИИПО МЧС подготовил изменения в ГОСТ на оборудование противодымной защиты

Первая редакция проекта изменения №2 ГОСТ Р 53302-2009 «Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. Методы испытания на огнестойкость» опубликована на сайте научного института.

В пояснительной записке говорится, что усовершенствование документа связано в том числе с необходимость гармонизации стандарта с международными и зарубежными ГОСТ. Ожидается, что изменением № 2 будут внесены отдельные положения европейского документа EN 12101-3:2002 «Smoke and heat control systems – Part 3: Specification for powered smoke and heat exhaust ventilators».

Разработчики документа подчеркивают, что сейчас на рынке появляются новые модификаций вентиляторов систем противодымной вентиляции. Необходимо изучить их технические характеристики. В частности, для определения эффективности при пожаре требуется исследовать аэродинамические характеристики струйных (импульсных) вентиляторов.

Актуализация документа проводится в рамках «Программы национальной стандартизации на 2017 год». Финальный вариант редакции проекта в декабре 2017 года будет направлен в Ростехрегулирование. Утверждение ГОСТ запланировано на июнь 2018 года.

Замечания можно присылать во ВНИИПО МЧС до 10 июня 2017 года.