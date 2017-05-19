PAROC: катализатором строительства станут госпрограммы

В 2017 году активизируется рынок строительных материалов. Как отметила директор по маркетингу и коммуникациям компании PAROC в России Таисия Селедкова, подхлестнуть строительство смогут госпрограммы капитального ремонта, расселения непригодного жилья и субсидирования ставки по ипотечным кредитам.

По данным аналитиков, в прошлом году по сравнению с 2015 –м объем общестроительных работ в России сократился на 4,3 % и составил 6184 млрд руб. Также сократился ввод зданий – нежилых на 2,4 % и жилых на 6 %. Вод коммерческих зданий сократился на 12,1 %. Динамика строительства сказалась на рынке теплоизоляции. Стабильные поставки материалов были только при возведении жилых домов.

По мнению Таисии Селедковой, такая разница сложилась благодаря государственной программе субсидирования ставки по ипотечным кредитам.

«Этот инструмент существенно поддержал рынок строительства в крупнейших российских регионах. Так в Московском регионе в 2016 году было введено в строй около 9 млн кв. м, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области более 4 млн кв.м, Краснодарском крае около 3 млн кв. м.», – сказала эксперт.

Как отметила Таисия Селедкова, в этом году можно ожидать не только сохранение, но и небольшой рост объемов строительства. Это при условии благоприятной экономической ситуации.

«Позитивные оценки основаны на планах строительства ведущих российских застройщиков массового жилья, которые успешно реализуют ранее запущенные проекты и анонсируют плановый ввод новых. Так что мы ожидаем, что наступающий строительный сезон будет активным. Своеобразным катализатором строительной активности также может стать программа капительного ремонта и расселения ветхого аварийного жилья», – подчеркнула Селедкова.

Добавим, как сообщает пресс-служба министерства строительства и ЖКХ России, власти выделили дополнительно средства на расселение аварийных домов. Субсидии на сумму 2,85 млрд рублей направлены в Саратовскую область. Ожидается, что в этом году в новое жилье переедут 5 тыс. человек.