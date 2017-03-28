Госпожнадзор сможет проводить контрольные закупки огнезащитных материалов

Предложение инициативной группы, в состав которой входили представители правительства Свердловской области, работники предприятий, которые производят огнезащитные материалы, участники общественных объединений, сотрудники МЧС, уральского института ГПС были поддержаны межведомственной комиссией по защите и российского рынка при госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

«Насколько быстро наши предложения обретут вид конкретных поправок в действующее законодательство – зависит от нас. От того, насколько быстро мы внесем соответствующие предложения в МЧС, ВНИИПО, Росстандарт и ряд других учреждений и ведомств. Работа предстоит большая, мы сделали только первый шаг по упорядочению рынка огнезащиты через изменения норм закона», — сообщил руководитель секции огнезащиты ассоциации «СОЮЗ 01» Евгений Кузнецов.

Предложения уральской инициативной группы легли в основу доклада первого заместителя председателя комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия Андрея Лоцманова. Они касались ужесточения контроля над выдачей сертификатов соответствия на огнезащитные материалы, наделения Госпожнадзора полномочиями по осуществлению контрольной закупки данной продукции, создания центров (в каждом Федеральном округе) по определению соответствию этих материалов нормативным требованиям и ряд других. Предложенные меры в перспективе способны до неузнаваемости изменить рынок огнезащитной продукции.